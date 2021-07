Italia Viva strizza l’occhio a Marchini e cerca l’alleanza per le amministrative

“Italia Viva accoglie con favore la costituzione di un gruppo civico Impegno civico per Lucca legato a Celestino Marchini, che dichiara di volersi impegnarsi per una politica liberal-democratica-progressista al servizio della collettività lucchese. Italia Viva ritiene molto importante il civismo nelle elezioni amministrative locali”. Lo scrivono Alberto Baccini e Anna Rossi, coordinatori Italia Viva di Lucca e i suoi territori che strizzano l’occhio a Marchini, ricercando un confronto con il neonato movimento.

“Un civismo – proseguono – che consenta l’utilizzo delle migliori energie di una collettività locale, al di là dell’appartenenza ad un partito, per una politica amministrativa che abbia un disegno compiuto di sviluppo di una realtà locale, complessa e diversificata, come quella lucchese. Cultura, commercio, turismo artigianato, pmi, ambiente, sono primarie fonti di sviluppo, che in una realtà come Lucca, devono essere mixate con giudizio e rispetto delle varie esigenze. Occorre approfondire e costruire una visione complessiva della Città e della sua comunità, che è finora mancata nella gestione della cosa pubblica a Lucca. Italia Viva ritiene indispensabile alla base di ogni futura alleanza elettorale vi sia la condivisione di due scelte primarie: una politica che metta al centro la persona, le sue esigenze, le sue necessità e una politica che abbia un disegno complessivo culturale ed economico su cui indirizzare i prossimi 10 anni della vita amministrativa a Lucca. Questa iniziativa di Marchini sembra andare in questa direzione e Italia Viva cercherà di approfondire con lui e i suoi amici, questo discorso, in un prossimo incontro”.