Francesco Angelini corre per il secondo mandato a Pieve Fosciana

È ufficiale, Francesco Angelini correrà per un secondo mandato a Pieve Fosciana.

Con lui gli attuali consiglieri si ripresenteranno al gran completo forti del voto ottenuto nella precedente tornata elettorale, circa l’80%.

“Da tempo – dice il sindaco – abbiamo completato la lista, con quasi tutti riconfermati e poche new entry. L’obiettivo è proseguire ad amministrare il nostro Comune così come stiamo facendo da 20 anni, i primi dieci con il sindaco Amerino Pieroni. I risultati sono tangibili. È sufficiente guardare la foto dei nostri luoghi di allora e la situazione attuale: le opere realizzate sono molteplici in ogni settore. L’elenco lo stiamo predisponendo per quelle realizzate, quelle finanziate e cantierabili e quelle già progettate e in attesa di finanziamento”.

“Nei prossimi giorni – conclude Angelini – inaugureremo la nostra nuova sede elettorale dove, a turno, i candidati saranno disponibili a fornire tutte le informazioni ai cittadini circa il nostro programma. Il nome della lista sarà ancora Unione Democratica con lo stesso logo”.