Lavori a Ponte a Moriano e Nave, il plauso del Psi di Lucca

Riqualificazione di Ponte a Moriano e lavori pubblici a Nave, il plauso del Partito Socialista di Lucca.

“Pochi giorni fa – scrive il partito – i cittadini lucchesi hanno saputo del finanziamento statale al Comune di Lucca di 30 milioni di euro per tutta una serie di lavori pubblici già programmati e progettati dagli uffici dell’amministrazione comunale. Tra questi sono previsti degli importanti interventi nella zona di Ponte a Moriano che sono già stati fatti conoscere alla popolazione interessata. Altresi è previsto nel piano triennale dei lavori pubblici un importante intervento viario nella zona di Nave, anche questo già previsto nel piano strutturale del Comune di Lucca già approvato nel passato.”

“Questa nuova opera – commenta il Psi – risolverà una volta per tutte il problema del traffico pesante ed inquinante sulla via Ducceschi di Nave fortemente popolata. Tutti questi importanti interventi pubblici hanno visto il Partito Socialista di Lucca ed i suoi rappresentanti politici in prima linea nel richiedere questi lavori. Il Partito Socialista che fa parte della maggioranza politica che gestisce il Comune di Lucca ha sempre nelle varie riunioni interpartitiche posto il problema dell’intervento pubblico nelle periferie del territorio comunale. Questi due opere pubbliche, insieme alla costruenda rete fognaria dell’Oltreserchio, sono l’esempio concreto della presenza politica dei socialisti nel Comune di Lucca”.