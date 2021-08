Difendere Lucca, va avanti la raccolta alimentare per le famiglie lucchesi

Una raccolta alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà. A promuoverla è il movimento Difendere Lucca per sabato (7 agosto) dalle 15 alle 17 in via Michele Rosi 76.

“Si tratta di un aiuto concreto alle decine di famiglie che sosteniamo – spiega Difendere Lucca – ma tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di chi, con generosità e determinazione, ci dona regolarmente i generi alimentari necessari a sostenere questa iniziativa. Per questo ogni minima donazione è importante. I nostri volontari stanno raccogliendo donazioni per affrontare anche questa distribuzione alimentare, per chi volesse aderire e donare generi alimentari può contattarci tramite messaggio al numero 327 3607777 o tramite mail a difenderelucca@yahoo.com e provvederemo ad organizzarci per ritirare la vostra donazione”.