Finanziamenti non erogati a Careggine e Fosciandora: scatta l’interrogazione di Marcucci

Finanziamenti non erogati ai comuni di Fosciandora e Careggine relativi al progetto Bellezza, il senatore Pd Andrea Marcucci presenta una interrogazione parlamentare.

Ecco il testo indirizzato al presidente del Consiglio dei ministri: “Nell’ambito del progetto Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati, progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati appartenenti agli enti locali, già nel febbraio 2018, a 271 comuni, fu notificato il buon esito delle istanze proposte. Di conseguenza, già da allora, i comuni, facendo legittimo affidamento sulle risorse assegnate, hanno intrapreso l’iter necessario per il completamento dei progetti finanziati (dagli espropri, laddove necessario, alle diverse fasi di progettazione). In molti casi, come per i comuni di Molazzana e di Careggine, in provincia di Lucca, non sono state ancora date informazioni circa i tempi di attuazione del progetto. Trattandosi, come nel caso dei suddetti comuni, di piccoli o piccolissimi comuni, la realizzazione dell’opera di recupero finanziata dal progetto riveste un’importanza assoluta per l’amministrazione e per la comunità rappresentata e avere cognizione dei tempi della fase finale di attuazione del progetto diventa essenziale”.

Il senatore chiede di sapere “quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di consentire, in tempi certi e celeri, il completamento dei progetti finanziati nei comuni di Molazzana e di Careggine e, quindi, la realizzazione di quegli interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale di luoghi particolarmente significativi per i territori in cui ricadono”.