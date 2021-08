Fosso Benassai, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Si ascoltino residenti e commercianti”

“Passano i giorni e lo stallo rimane, serve una decisione urgente come auspicano i commercianti”. Così il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Marco Martinelli intervengono sulla questione del canale Benassai dopo la prescrizione della sovrintendenza di riaprire il fosso per un tratto di trenta metri.

“La decisione della sovrintendenza sta complicando praticamente e burocraticamente la vita delle attività economiche, la riapertura del canale Benassai per un tratto di 30 metri lungo il viale San Concordio comporta la cancellazione di diversi stalli blu, vitali per i negozi – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia -. Siamo fortemente preoccupati per le ricadute negative sulle attività commerciali ed economiche, già gravate da mesi di restrizioni dovute alla pandemia. Va rivista la prescrizione di lasciare a cielo aperto 30 metri nei lavori di rifacimento della copertura del canale. Del resto, cosa mai potrebbero aggiungere all’identità di Lucca 30 metri a cielo aperto del canale Benassai?“.

“Il fosso aperto crea problemi di natura igienico-sanitaria, nei giorni scorsi in alcuni negozi del Centro commerciale naturale sono stati trovati dei topi, e comporterebbe uno sconvolgimento della viabilità dando l’addio a svariati parcheggi – concludono -. È un grave danno che deve essere immediatamente riparato tenendo conto delle esigenze dei commercianti e dei residenti”.