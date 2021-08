“Ambiente, servizi essenziali e sostegno alle imprese”: Simona Barsotti presenta il programma per Massarosa

Simona Barsotti è la candidata sindaca di Massarosa alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, sostenuta da una coalizione di centrosinistra, di cui fanno parte il Partito Democratico, Sinistra Comune, Movimento 2050 (Per Conte), Articolo Uno Versilia, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista e aperta al contributo di liste civiche.

La candidatura è stata ufficializzata oggi (7 agosto) a Montramito, frazione di Massarosa, in località la Gulfa.

Simona Barsotti, classe 1971, sposata e madre adottiva di due figli, vive da sempre con la sua famiglia a Stiava di Massarosa. Ragioniera, attualmente dipendente amministrativa di una cooperativa di tipo B, in passato ha lavorato nel settore amministrativo e contabile, presso alcuni studi di commercialisti ed è stata responsabile Caaf per un sindacato. Ha svolto volontariato al centro di aggregazione giovanile l’Aquilone, si è occupata di cooperazione e volontariato internazionale nei campi profughi della ex Jugoslavia e ha fatto un’esperienza con la Caritas in Ruanda. È la referente versiliese per le adozioni internazionali in Colombia. Simona Barsotti è stata assessora del Comune di Massarosa per 10 anni, dal 2009 al 2019. e poi consigliera comunale dal 2019 al 2021.

“Mi candido con una forte motivazione per poter contribuire al benessere della nostra comunità e renderla più solida, coesa e inclusiva – afferma Simona Barsotti – migliorando la qualità della vita di tutte le componenti che ne fanno parte. Massarosa ha bisogno di ripartire e lo può fare grazie alle donne e agli uomini che hanno deciso di sostenermi. Persone che esprimono valori e sono pronte a dare il massimo per fare la differenza”.

“Si può progettare ancora molto per Massarosa – prosegue Simona Barsotti – consapevoli che lo sviluppo, oggi non può più prescindere dalla sostenibilità. Quindi, il nostro impegno per l’ambiente sarà uno dei temi centrali, insieme al turismo e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, per i quali puntiamo al marchio doc. Altri temi su cui lavoreremo nella redazione del programma elettorale sono la riorganizzazione dei servizi essenziali, come la mensa scolastica e lo scuola bus, ma anche il sostegno agli anziani e alle persone con bisogni speciali, fino al tema della cittadinanza attiva, che a Massarosa vanta una lunga tradizione. Fondamentale sarà il sostegno del Comune alle imprese locali, partendo dalla riorganizzazione dell’Urp. Daremo nuovo impulso alla cultura e agli eventi nel capoluogo e nelle frazioni, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, anche attraverso i comitati di frazione, e il sostegno all’associazionismo e al volontariato”.

“Massarosa ha bisogno di un Comune che sappia dialogare con i cittadini – ha concluso – per ritrovare una rinnovata fiducia nel futuro. Consapevoli che ci attende una grande sfida, siamo pronti a fare la differenza”.

Per inviare proposte e idee alla candidata è possibile contattarla alla seguente mail: simonabarsottisindaca@gmail.com