Fantozzi e Martinelli: “Personale sotto organico al pronto soccorso, faremo un sopralluogo”

“Personale sotto organico e spazi non adeguati al pronto Ssccorso dell’ospedale San Luca. Faremo un sopralluogo”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il presidente del gruppo consiliare di Lucca, Marco Martinelli.

“Stiamo ricevendo molte segnalazioni – aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – dai cittadini ed inoltre la stessa direttrice della struttura di emergenza del San Luca, la dottoressa Fabiana Frosini, ha spiegato che il personale è sotto organico. ‘Siamo sotto organico – ha detto – in teoria dovremmo essere 29, in realtà siamo 12 dipendenti, compresa me, più tre medici del 118 e quattro giovani neolaureati alcuni dei quali andranno via per frequentare le scuole di specializzazione’”.

“Le criticità non fermano qui. Si deve aggiungere – fanno notare Fantozzi e Martinelli – la mancanza di spazi adeguati che amplifica i disagi, sia per gli utenti che per il personale sanitario. Chiediamo maggior rispetto per il territorio di Lucca, dal momento che la Sinistra toscana ha relegato il nostro territorio a fanalino di coda della regione. Durante la pandemia si sono spesi oltre tre milioni di euro per il Campo di Marte senza mai effettivamente attivare i posti letto realizzati nonostante il San Luca fosse al collasso, e durante la campagna vaccinale l’unica città a non avere un vero e proprio hub vaccinale è proprio la nostra”.