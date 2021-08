Una strada intitolata ad Antonio Possenti, in Consiglio la mozione di SiAmo Lucca

Intitolare una strada, una piazza o uno spazio urbano ad un grande artista lucchese, Antonio Possenti, che con la sua pittura ha contribuito a tenere alto il nome della nostra città a livello nazionale e internazionale.

È la proposta che sarà contenuta in una mozione che la lista civica SìAmoLucca protocollerà nei prossimi giorni per un’approvazione da parte del consiglio comunale. L’idea nasce proprio in questi giorni, perché ricorre l’anniversario dei 5 anni dalla sua scomparsa (28 luglio 2016). “Possenti è annoverato tra i pittori dell’immaginazione, e i suoi quadri di fantasia sono diventati famosi nel mondo – spiegano Remo Santini, Serena Borselli e Alessandro di Vito, componenti del gruppo consiliare SìAmoLucca -. Nel corso della sua carriera ha esposto nelle principali gallerie (Londra, Bruxelles , Milano, Los Angeles, Miami e New York tanto per citarne alcune) e dal suo studio di Piazza Anfiteatro nel corso dei decenni è stato fonte di ispirazione, oltre ad essersi ritagliato un ruolo originale che ha permesso a Lucca di farsi conoscere anche attraverso le sue rappresentazioni. Sicuramente uno degli artisti più importanti e influenti della nostra storia recente”.

Da qui l’intenzione della mozione, per ricordare e celebrare un uomo così appassionato della sua città, tanto da dipingerla di frequente e con tratto magico e da sogno. “Come avvenuto giustamente in passato per personaggi illustri come don Emilio Maggini, l’amministrazione può chiedere alla prefettura un’autorizzazione in deroga per l’intitolazione a persone che, ancorché morte da meno di dieci anni, abbiano dato particolare prestigio a un territorio – spiegano Santini, Borselli e Di Vito -. Nelle ultime settimane si fa un gran parlare di cultura e della mancata presentazione della candidatura di Lucca a capitale italiana nel 2024, ma è anche partendo da un giusto tributo ai personaggi più importanti del recente passato, che si può iniziare a ricostruire un percorso che unisca la gloriosa storia dei secoli e la lucchesità contemporanea”.

Ecco come lo stesso Possenti ha descritto in alcuni versi il motivo ispiratore della sua arte poetica: “Sono il viaggiatore/più pigro,/inconcludente,/intransigente,/ falsario./Viaggiatore famoso/del binario morto,/del porto sommerso./Appena partito/rimpiango/ la maledetta ora esatta/della valigia disfatta/sul letto,/il prezzo pagato/per il biglietto”.