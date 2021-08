Manifattura sud, torna in pista Music Innovation Hub: il 24 settembre incontro a Palazzo Pfanner

“Ex manifattura sud: il 24 settembre a Palazzo Pfanner parte il processo di progettazione partecipata con la città”. Ad annuciarlo sono Uniti per la Manifattura e Salviamo la Manifattura.



Non si tratta, però, di un percorso ufficiale con l’amministrazione ma di un incontro di approfondimento in cui si parlerà delle possibilità di riqualificazione dell’edificio sotto l’egida di Music Innovation Hub.

“A valle della risposta negativa al progetto Coima da parte dell’amministrazione comunale – dicono i promotori – diventa urgente rigenerare il bene comune manifattura, in funzione dei bisogni della comunità lucchese e all’interno di una politica integrata e organica sulla città. È quindi il momento di aprire una nuova fase propositiva, un percorso partecipativo, che deve essere in grado coinvolgere in modo strutturato cittadini, operatori economici e principali istituzioni della nostra città. Per preparare e gestire questo percorso, abbiamo richiesto il supporto di Music Innovation Hub SpA – impresa sociale, facendo leva sulle loro competenze specifiche e sull’approccio distintivo alla rigenerazione urbana“.

“Il prossimo 24 settembre, a Palazzo Pfanner – è l’annuncio – alcuni rappresentanti di Music Innovation Hub (che è parte del Comitato promotore della Rete nazionale dei beni comuni) e della Rete Moosa, presenteranno alla città il percorso necessario per sviluppare un progetto partecipato di rigenerazione della ex manifattura sud, intorno all’idea di Lucca Città della musica. In quella occasione, tutti coloro che lo desiderano, potranno assistere alla presentazione del percorso partecipativo, approfondire le varie questioni attraverso domande e fornire la disponibilità a contribuire al processo di progettazione all’interno delle modalità che verranno illustrate”.