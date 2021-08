Una sola guardia medica per Viareggio e Torre del Lago, Fantozzi (Fdi): “Siamo all’emergenza”

“La mancanza di guardie mediche è ormai un’emergenza, tanto più grave visto che siamo nel mezzo della stagione estiva. Un’emergenza che nasce dalla carenza strutturale di medici e da una sbagliata pianificazione regionale. Una situazione che, purtroppo, trova conferma nella denuncia di un cittadino viareggino dopo l’odissea della propria compagna per trovare assistenza sanitaria. Il cittadino e la sua compagna hanno dovuto scoprire a loro spese che tra Torre del Lago e Viareggio è in servizio una sola guardia medica. E allora ci chiediamo: è normale che a Viareggio, località turistica che nel mese di agosto vede aumentare le presenze in modo vertiginoso, non sia previsto il servizio di guardia medica? L’Asl fa sapere che manca personale, ma questo comporta un aggravio di lavoro per i medici in servizio e un disservizio per i cittadini”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Adesso, in piena emergenza, servono decisioni immediate – ricorda Fantozzi – ma serve soprattutto la volontà politica, da parte della Regione, di credere che la sanità nei centri periferici e costieri vada erogata con la stessa qualità di quella fornita nei capoluoghi. Non è accettabile che ci siano medici che da soli coprano il servizio di più professionisti, con turni massacranti e rischiando di fornire servizi non adeguati. Non possiamo avallare l’idea dell’Asl che intende accorpare più sedi e territori sotto un unico medico, costretto a dividersi tra varie località della Versilia. Insomma, meno medici disponibili ed un territorio più grande, di notte e nei fine settimana, da coprire per i medici disponibili: non può essere questa la soluzione. Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato in consiglio regionale e alla Camera dei Deputati una proposta di legge con proposte per riportare i medici nelle aree interne e periferiche”.