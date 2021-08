Manifattura sud, Panchieri (Pd): “Il Comune ha il dovere di provare a portare Tagetik dentro le Mura”

Manifattura sud, ritorna la polemica. Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, così, critica l’iniziativa dl 24 settembre a Palazzo Pfanner, ospite Music Innovation Hub.

“Ciò che inizierà il 24 settembre – dice Panchieri – sarà una lunga fase di parole che non porterà da nessuna parte e sicuramente allontanerà Tagetik dalla Manifattura per, magari, consegnarla a qualche privato appena fuori le Mura, come ormai sostengono in tanti. Dunque avanzano i sostenitori di Music Innovation Hub, che, con la proposta di fare del sito una Città della Musica, daranno certamente grande lustro e futuro al centro storico. Ma dove è il progetto, dove sono i soldi per realizzarlo, dove sono i permessi? Quale dirigente firmerà? Calma! Santini ha una grande idea: chiacchieriamo per 8 mesi di manifattura sud concentrando su questo argomento l’intera campagna elettorale e, fatte le elezioni, vedremo…“.

“Eh no, caro Santini – dice Panchieri – Il gioco l’abbiamo capito. L’amministrazione ha tutto il diritto, anzi ha il dovere, di provare a portare Tagetik dentro le mura e dentro la manifattura e, per fare questo, ha tutto il diritto, anzi il dovere, di chiedere il contributo della Fondazione. Non si scherza e non si brinda, magari da qualche bel terrazzo, alle spalle della città. Deve cessare la guerra civile delle parole che ha caratterizzato l’ultimo anno. Se c’è qualcuno che deve regolare antichi conti, magari dentro la Fondazione e in attesa del rinnovo di parte dei suoi organi, non lo faccia danneggiando la sua città”.