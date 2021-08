Trasporto scolastico, Fornaciari gioca d’anticipo: “Sia garantito un servizio dignitoso alla ripresa delle scuole”

“Sebbene sia la settimana di Ferragosto, non possiamo permetterci di andare in vacanza, mettendo in stand by i problemi dei nostri cittadini”. È questo il senso delle parole che il sindaco di Porcari ha vergato nero su bianco, in una lettera inviata alla Ctt Nord, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale.

Il ritorno sui banchi di scuola di migliaia di studenti lucchesi è imminente e la volontà del governo è quella di garantire un inizio dell’anno scolastico totalmente in presenza per gli studenti italiani. È quindi su questi presupposti che Fornaciari ha inteso incalzare Ctt Nord: “Bisogna fare in modo – scrive Fornaciari – che gli studenti e le famiglie non subiscano i classici disservizi e disguidi che sono noti, ripetuti e ripetitivi e pertanto già individuati e risolvibili. Tali situazioni, già accadute lo scorso anno, sono veri e propri danni alle famiglie e c’è il tempo per dare un segnale ed un servizio di efficienza”.

In effetti il trasporto locale “scolastico” ha negli ultimi anni causato molti disagi agli studenti della piana di Lucca, che con difficoltà riuscivano a raggiungere gli istituti lucchesi a causa di una carenza di mezzi di trasporto, nella fascia oraria dell’inizio delle lezioni. “La situazione si è aggravata ulteriormente – conclude il sindaco di Porcari Fornanciari – con l’arrivo della pandemia in cui sono state messe in atto restrizioni circa la capienza massima degli autobus, già inadeguata in tempi pre Covid-19”.

“Ci apprestiamo a ripartire con nuove restrizioni sulla capienza degli automezzi – conclude Fornaciari – per cui non possiamo che auspicare e chiedere a gran voce che sia incrementato il numero di autobus e garantito un servizio di trasporto dignitoso e sicuro per i nostri studenti. Sono certo che il mio pensiero sia condiviso anche dagli altri amministratori della Piana di Lucca e che tutti insieme potremo portare questa istanza in tutte le sedi opportune, affinchè agli studenti lucchesi sia garantito quel diritto allo studio che passa anche attraverso un trasporto pubblico locale che deve essere adeguato ed efficiente”.