Altopascio, l’opposizione: “Il degrado aumenta nell’immobilismo dell’amministrazione”

“Ogni giorno, tutti i giorni, ci sono risse e atti di violenza che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Il degrado aumenta e sindaco e maggioranza fanno i selfie”. Sono queste le parole dei gruppi di Altopascio di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“L’ennesimo episodio di violenza, probabilmente legato alla spaccio della droga, che pone Altopascio in uno stato di degrado mai visto e che mette in pericolo la sicurezza dei cittadini, non potrà certo essere etichettato dal vicesindaco Toci come una bufala mediatica, come ha maldestramente tentato di rappresentare l’escalation di questi atti – prosegue l’opposizione -. Ora si comprende bene il senso di ‘Ogni giorno, tutti i giorni’, lo slogan della sindaca uscente. Quotidianamente gli spacciatori fanno il bello e il cattivo tempo in un territorio abbandonato a sé stesso, che solo l’intensa attività social della maggioranza tenta di dipingere con un quadro che non corrisponde alla realtà. I cittadini ogni sera hanno paura di trovarsi coinvolti in regolamenti di conti cruenti e violenti oppure aggrediti verbalmente e, talvolta, fisicamente perché passeggiando o semplicemente rientrando in casa disturbano questa attività che a Altopascio pare consentita”.

“Nessuno risolve il loro problema, dato che l’amministrazione comunale non è interessata alla loro sicurezza, dopo avere sbraitato per anni solamente per calcolo elettorale, salvo poi dimenticarsi coerenza e impegni una volta raggiunto lo scopo di essere eletta – va avanti la nota -. E’ un vizio della sinistra e anche dei 5 stelle, del quale non sono certo immuni gli amministratori altopascesi, che dimostrano ogni giorno di più i propri limiti e la loro inadeguatezza. Ecco allora che le elezioni del prossimo ottobre offrono la possibilità di invertire una tendenza, votando chi ha idee e capacità per contrastare questa deriva altopascese, oppure dare la possibilità a un peggioramento del degrado. Perché il detto che i discorsi li porta via il vento e via dicendo, vale anche e soprattutto per Altopascio e per la sua attuale maggioranza, che non ha fatto nulla di quanto promesso ma anzi gettato il territorio in pasto a queste persone che delinquono e terrorizzano i cittadini”.