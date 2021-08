Simonini (Cambiamo!): “A Massarosa avanti con Coluccini”

“Piena fiducia ad Alberto Coluccini per le prossime amministrative di Massarosa”.

Con queste parole, il coordinatore provinciale di Cambiamo! con Toti, Simone Simonini, annuncia la volontà del partito a sostegno dell’ex sindaco di Massarosa.

“In questi mesi – ha dichiarato Simonini -, abbiamo seguito con interesse la politica massarosese e le tristi vicende, di chi per strani giochi della politica, ha voluto fortemente il commissariamento del comune a guida centrodestra. Con onestà, dobbiamo tutti riconoscere che l’ex sindaco abbia pagato responsabilità non proprie e che ha dimostrato il coraggio e la capacità di fare quello che era necessario fare, riuscendo a salvare Massarosa e ottenere risultati importanti a favore della sua comunità, sotto gli occhi di tutti quelli che vogliono vedere. Noi di Cambiamo! Crediamo che la comunità abbia bisogno di continuità, perché l’impostazione programmatica data a Massarosa da Coluccini ha tutto il diritto di essere portata avanti con la consapevolezza che è la via giusta. Pertanto, ha concluso il Coordinatore, il nostro sostegno sarà sincero e concreto al massimo delle nostre possibilità, pronti in prima linea tra la gente per sostenere Alberto Coluccini a prossimo sindaco di Massarosa. Chi cerca altre vie, in realtà agevola solo la sinistra artefice dei disastri, che solo in parte sono stati risolti”.