A Porcari nasce “L’isola dei bambini”, il nuovo parco giochi inclusivo a Rughi

Si è tenuta nella giornata di ieri (13 agosto) l’inaugurazione del nuovo parco giochi a Rughi, nato in seguito alla riqualificazione dell’area verde Don Turno. L’idea di realizzare un’area destinata ai bambini a Rughi era stata proposta in occasione di uno dei Porcari Lab, strumenti di pianificazione urbana che mirano a coinvolgere i cittadini , riservando loro un ruolo attivo e propositivo nella vita amministrativa del paese.

Il progetto ha riscosso sin dalle prime battute numerosi consensi, ed è stato scelto dai cittadini stessi tramite una votazione, tenutasi online dal 19 maggio al 9 giugno dello scorso anno. Nel gennaio 2021 è stato chiuso il bando per i lavori, iniziati ufficialmente il 20 maggio.

“Si tratta di un’area rinnovata e modernizzata, con una pavimentazione particolare e con giochi inclusivi. Posso dire con orgoglio che questo è il secondo parco inclusivo del nostro paese”, queste le parole del sindaco Leonardo Fornaciari, che ha parlato al taglio del nastro. “Siamo qui per restituire ai cittadini questo parco, che da sempre è stato un luogo di gioia e di condivisione” , afferma Fornaciari, che ha sfruttato l’occasione per ricordare la figura di Don Turno, storico parroco di Rughi al quale è stata intitolata l’area e che “ha lasciato segni tangibili non solo nella memoria dei porcaresi, ma anche sul territorio con le sue opere”.

Alle parole del sindaco è seguito l’intervento del consigliere comunale Pietro Ramacciotti, che si dichiara orgoglioso di vedere il parco tornare a splendere, dopo anni di opacità e degrado, e annuncia nuovi interventi per riqualificare il volume dell’intera area, rendendola conforme alle esigenze dei cittadini.

Una dichiarazione di intenti, dunque, ribadita immediatamente anche dall’assessore e vice sindaco Franco Fanucchi, che rivela: “stiamo partecipando a un bando per la riqualificazione di tutta la zona verde, a fine settembre sapremo se avremo ottenuto il finanziamento. Ma non sarà l’ultimo intervento. Qua intorno a noi ci sono molti altri terreni che per loro vocazione si prestano a usi pubblici. Questo parco è solo uno dei tanti passi che, nel futuro e grazie a una buona amministrazione, speriamo di muovere”.

Per l’occasione sono stata inaugurati anche la giunzione dei marciapiedi nord e sud e il loro raccordo alla piazzetta della chiesa di Rughi.