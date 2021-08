Elezioni a Massarosa, scende in campo Carlo Bigongiari: “Sarò il sindaco di tutti”

“Sarò il sindaco di tutti, del dialogo e del confronto. Il mio appello è nei confronti della cittadinanza: trovare le migliori risorse possibili e rimboccarsi le maniche per ricostruire Massarosa”.

Lo dice il candidato sindaco civico Carlo Bigongiari, lista civica che ha avuto già avuto l’appoggio di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Per carattere e per esperienza – aggiunge – ho sempre dialogato con tutti, senza preclusioni. Il programma è in fase di stesura, ma la cosa che per me sarà importante è questa: ricostruire il dialogo con la cittadinanza. Confrontarsi, collaborare, e poi decidere”.

Bigongiari non è nuovo ad esperienze politiche e amministrative.

“La mia ultima esperienza nell’amministrazione è terminata nel 2009, con l’allora sindaco Larini e coi risultati che tutti ricordano. Poi per 5 anni ho fatto il consigliere di opposizione. Sono 7 anni che non mi occupo attivamente di politica: in questi anni mi sono dedicato al terzo settore e all’associazionismo. Il mio percorso personale mi ha portato oggi a decidere di candidarmi, sulla spinta forte della gente che chiede anche il mio contributo. Ho accettato di candidarmi anche perché ho notato il clima di disagio che si respira a Massarosa, tra la gente e all’interno della macchina comunale, dovuta probabilmente anche al dissesto e alle problematiche di bilancio”