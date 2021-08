Massarosa, Carlo Bigongiari: “Obiettivo: uscire dal dissesto”

“Uscire dalla fase di dissesto, riportare i servizi alla cittadinanza. Ma anche riallacciare rapporti con associazioni e enti sovracomunali, rivitalizzare il tessuto commerciale e attrarre nuove aziende”.

Sono queste per il candidato sindaco Carlo Bigongiari alcune delle priorità per il Comune di Massarosa.

“Il dissesto – spiega – è stato un grande disastro. Ha generato incertezze e disagio, soprattutto nelle fasce più deboli. Non ci interessano le responsabilità: dobbiamo lavorare per riportare Massarosa almeno alle condizioni precedenti. Abbiamo visto sparire molti servizi: io sono nativo di Quiesa, ho fatto le scuole in paese, e per me è una grande ferita vedere il plesso in quello stato. Dal dissesto dobbiamo uscire il più velocemente possibile, per ricreare condizioni di sviluppo. Riallacciare i rapporti con le associazioni e con gli enti sovracomunali, che possono essere la strada per riuscire a creare sinergie per progetti e investimenti. Dobbiamo rivitalizzare il tessuto commerciale: quello esistente, naturalmente, ma non solo. E’ necessario anche creare le condizioni perché nuove aziende si insedino a Massarosa, portando lavoro”.

“Ovviamente – conclude Carlo Bigongiari – bisognerà anche subito riorganizzare la macchina comunale, dare stimoli e fiducia ai dipendenti perché si possa lavorare insieme e al meglio. C’è bisogno del sudore della fronte, e di rimboccarci le maniche. Tutti”.