Talebani a Kabul, Tambellini: “Pronti ad accogliere le famiglie afghane”

Lucca città solidale è pronta a fare la sua parte e ad accogliere le famiglie afghane attivando un corridoio umanitario in collaborazione con le organizzazioni umanitarie. A dirlo è il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

“Le immagini di persone disperate che cadono dagli aerei pur di tentare la fuga da Kabul – dice il primo cittadino – i racconti di donne che si rifugiano nelle cantine delle loro case per non essere trovate dai talebani ci rimandano a una crudezza che non avremmo mai più voluto vedere in Afghanistan. Come sindaci raccolti nell’Anci abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con il governo italiano per fare fronte alla grave crisi umanitaria che si sta consumando in queste ore”.

“La presenza militare internazionale di questi ultimi vent’anni – conclude – insieme al tentativo di esportare modelli di vita democratica nel paese sta dimostrando, drammaticamente, tutto il suo limite, ma ci sarà modo di esprimere giudizi più avanti. Ora è il tempo della concretezza e della solidarietà”.