Sinistra Con: “Si intitoli da subito un luogo pubblico a Gino Strada”

“Ora è il tempo della concretezza e della solidarietà”. Così anche Sinistra Con raccoglie e rilancia l’appello del sindaco Alessandro Tambellini per creare corridoi umanitari capaci di mettere in salvo donne e uomini in fuga dall’Afghanistan e chiede di intitolare un luogo pubblico a Gino Strada, che alla guerra nel paese dell’Asia meridionale ha dedicato le ultime parole.

“Bisogna agire subito per creare corridoi umanitari e mettere in salvo le donne e gli uomini che vogliono sfuggire alla follia talebana.

Lucca, come citta della solidarietà, è pronta a fare la sua parte – spiega l’associazione -. E chiediamo anche un gesto simbolico all’amministrazione. Si intitoli da subito un luogo pubblico a Gino Strada, costruttore di pace, portatore di solidarietà e cure nei luoghi della Terra, come l’Afghanistan, trasformati in inferni dalla logica perversa delle armi e della guerra”.