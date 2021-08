Cassa di resistenza, la Società popolare di mutuo soccorso aderisce all’appello dei lavoratori Gkn

La Società popolare di mutuo soccorso Garibaldi di Lucca ha deciso di contribuire alla Cassa di resistenza promossa dalle lavoratrici e dai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio.

“Nel solco del mutualismo che contraddistingue la nostra attività politica e sociale, non potevamo rimanere passivi di fronte alla richiesta di chi difende il proprio posto di lavoro dall’ingordigia canagliesca di un fondo finanziario – spiegano dalla società -. La nostra società invita tutti e tutte coloro che hanno a cuore la lotta a contribuire alla Cassa di resistenza ma anche a intensificare la mobilitazione perché, come affermano le lavoratrici e i lavoratori della Gkn, ‘se passano qui, una fabbrica grande e con una forte struttura sindacale, passano ovunque’. Per contribuire alla Cassa di resistenza aperta dal collettivo di fabbrica dei lavoratori Gkn è possibile fare donazioni e versamenti all’Iban IT 24 C 05018 02800 000017089491 con causale ‘Donazione cassa di resistenza GKN’ “.

“Così come siamo loro vicini, non ci dimentichiamo di chi da ormai quasi otto mesi lotta contro il padrone: la nostra attiva solidarietà e appoggio si manifesta anche nei confronti dei lavoratori della Textprint di Prato, in picchetto permanente dallo scorso gennaio per rivendicare il cosiddetto 8×5, ovvero il sacrosanto diritto a lavorare 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, purtroppo diffusamente negato come tanti altri diritti basilari nelle aziende tessili pratesi – conclude la società -. Una delegazione della nostra società la prossima settimana farà visita ai picchetti davanti ai cancelli della Gkn e della Texprint”.