Eutanasia legale, va avanti la raccolta firme: nuovo banchetto in via Beccheria

Domani (20 agosto) dalle 18 in via Beccheria il Partito socialista italiano, tra gli organizzatori del referendum, organizza un banchetto per la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale.

“Anche se sono già state raggiunte le 500 mila firme è stato deciso a livello nazionale di continuare la raccolta – spiega la federazione provinciale del partito -. Come per il referendum del divorzio e dell’aborto legale i socialisti sono da sempre in prima fila nelle battaglie politiche legate ai diritti civili“.