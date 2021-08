Referendum abrogativo sulla caccia, banchetti per firmare in città

Il comitato referendario per l’abrogazione della legge sulla caccia ha organizzato, parallelamente alla possibilità di andare a firmare presso il proprio comune di residenza,anche dei banchetti in città.

Sarà possibile infatti firmare il sabato dalle 9 alle 11 al mercato di Lucca in piazzale don Baroni e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17,30 alle 23 sempre in via Beccheria.

“Facciamo presente – spiegano i promotori – che ogni banchetto verrà organizzato compatibilmente con la presenza di autenticatore delle firme e quindi, seguendo la pagina FB del comitato si potrà sapere in tempo reale e con precisione la realizzazione del banchetto”.