Massarosa, Forza Italia e Lega: “Coluccini faccia parte della squadra”

Elezioni amministrative a Massarosa, Coluccini faccia parte della squadra del centrodestra. Lo dichiarano in una nota Riccardo Cavirani, Coordinatore provinciale della Lega e Matteo Scannerini, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Le prossime settimane determineranno ancora una volta il futuro del Comune di Massarosa – spiegano -. In questi anni abbiamo sostenuto convintamente l’amministrazione Coluccini che purtroppo, come tutti sanno, ha subito una chiusura anticipata. La cosa che ci siamo posti immediatamente è stata la necessità di proporre, in continuità come centro destra, un’amministrazione che evitasse i conflitti che purtroppo hanno prodotto la caduta dell’amministrazione uscente. Da qui la necessità di individuare una persona di grande equilibrio, competenza e conoscenza del territorio quale Carlo Bigongiari. Auspichiamo che anche Alberto Coluccini possa far parte della nuova squadra di governo, portando in dote le esperienze, sia da consigliere che da sindaco, in modo da offrire ancora una volta una prospettiva di buon governo nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini del Comune di Massarosa”.