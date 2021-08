Carnevale, Fantozzi (Fdi) porta la questione in Regione: “Viareggio merita risposte precise”

Il Carnevale di Viareggio approda in consiglio regionale. A portare la questione in aula è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione sviluppo economico Vittorio Fantozzi viste le variabili entrate in gioco per organizzare la manifestazione nell’edizione speciale prevista per settembre.

“Il Carnevale di Viareggio un simbolo culturale e identitario con ricadute economiche di rilievo visto il periodo di crisi che stiamo vivendo – spiega Fantozzi -. Ci sono posti di lavoro da tutelare. Mi impegno a portare la questione dei corsi del Carnevale di Viareggio 2021 nell’aula del Consiglio regionale e a incontrare i vari soggetti coinvolti, a iniziare dalla Fondazione Carnevale, dobbiamo fare tesoro delle loro necessità e consigli”.

“Vanno tutelati gli interessi e i bisogni del territorio tenendo conto che c’è una stagione balneare da portare a termine, e ci sono oggettive limitazioni come ingressi contingentati, pubblico seduto e distanziato, il circuito dimezzato, i controlli per il green pass. Sono tante le variabili di questa edizione del Carnevale. Va trovata una quadra che metta insieme la festa, con la sicurezza e con le esigenze di balneari, albergatori e commercianti – fa notare Fantozzi -. Viareggio merita risposte celeri e precise, salvaguardando la salute pubblica e le attività economiche. Senza dimenticare che ci sono contributi economici regionali spettanti ai carristi che non possono essere differiti”.