Martinelli e Fantozzi: “A Lucca strade come orinatoi, la città merita rispetto”

“Lucca sprofonda nel degrado più totale con il silenzio complice della sinistra”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, ed il presidente del gruppo consiliare di Lucca, Marco Martinelli.

“Un degrado inaccettabile – aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – Strade trasformate in orinatoi a cielo aperto e in molti casi ci arrivano segnalazioni di cittadini costretti a scendere in strada per ripulire quanto prodotto dagli incivili nell’indifferenza dell’amministrazione comunale di sinistra che non ha mai preso in considerazione il tema della sicurezza e della lotta al degrado. Dal palazzo comunale in questi anni sono arrivati solo annunci e slogan, solo fiumi di parole come ricetta anti-degrado. La nostra città merita rispetto da parte di chi l’amministra, non si può più tollerare un degrado di questo genere visto che poi i cittadini pagano tasse salatissime”.

“Prioritario investire sull’installazione di nuove e moderne telecamere per la sicurezza, necessarie per prevenire e, magari, scoraggiare, questi fenomeni. Telecamere ma anche maggiori controlli. Va fatto poi – spiegano Fantozzi e Martinelli – anche un nuovo aggiornamento sulla gestione della raccolta dei rifiuti nel centro storico perché è impensabile che cittadini e turisti debbano assistere ad un indegno spettacolo di rifiuti per le vie della città”.