Eutanasia legale, continua la raccolta firme del Psi in via Beccheria

Domani (25 agosto), dalle 18, in via Beccheria a Lucca, continua la raccolta delle firme per il referendum sull’eutanasia legale a cura del Psi.

Alla postazione saranno presenti i dirigenti politici a livello locale del Partito Socialista italiano, organizzatore a livello nazionale di questo referendum. “Come per l’aborto e per il divorzio – dicono i membri del partito – siamo sempre in prima fila nelle battaglie politiche legate ai diritti civili”.