Manifattura sud, Italia Viva: “Serve il processo partecipativo”

Manifattura sud, anche Italia Viva chiede il processo partecipativo.

“Italia Viva – dicono Alberto Baccini e Anna Rossi, coordinatori lucchesi – lavora per riqualificare le zone urbane in decadenza. Non vogliamo più assistere al fallimento di progetti come quello proposto per la manifattura che vogliono riqualificare zone importanti della città per diventare leva di attività produttive. Italia Viva ritiene che sia il momento per coinvolgere tutti attorno alla realizzazione di un progetto con le migliori competenze attraverso il processo partecipativo al fine di far sì che ognuno, ogni cittadino, ogni forza politica, ogni professionista ed azienda del settore possano esprimersi”.

“La politica è ascolto, concertazione e riuscire a trovare assieme la strada migliore per il benessere collettivo – proseguono – L’Italia riparte nel modo migliore se tutti gli operatori, in ogni settore lavorano ad un fine unico: rilanciare le città attraverso progetti innovativi e lungimiranti per la riqualificazione di zone ormai obsolete ed abbandonate che diventerebbero solo un costo improduttivo per i cittadini e il territorio. La partecipazione è la strada maestra della politica ed è solo da lì che potranno arrivare le migliori soluzioni condivise”.