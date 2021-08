Afghanistan, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Accoglienza? Lucca faccia la sua parte senza proclami”

“Accoglienza doverosa, ma vanno sostenuti gli stati confinanti per dare immediato ricovero ai profughi”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale Marco Martinelli commentano la situazione in Afghanistan.

“Doverosa l’accoglienza di chi fugge dall’Afghanistan, necessari ponti aerei soprattutto per donne, bambini e i collaboratori afghani che per 20 anni hanno aiutato le forze alleate e che adesso rischiano la vita con il ritorno al potere dei talebani – spiegano gli esponenti di Fratelli d’Itala -. Allo stesso tempo c’è la necessità di sostenere gli stati confinanti all’Afghanistan, con importanti stanziamenti economici da parte della comunità internazionale, affinché diano immediato ricovero ai profughi. Lucca e la Toscana devono fare la loro parte, ma diciamo no a proclami e passerelle, con il governatore Giani e vari sindaci di sinistra a che fanno a gara a sbandierare la loro disponibilità. Anziché sfruttare ogni occasione per farsi pubblicità, diano un segnale concreto: nell’ambito della conferenza delle regioni chiedano al ministro degli esteri e al governo che l’Italia faccia da capofila internazionale per creare una task force che aiuti gli stati confinanti con l’Afghanistan ad attrezzarsi per accogliere i profughi, creando così un porto sicuro e scongiurare tragedie umanitarie”.