Massarosa, Sinistra Comune scende in campo con Barsotti: ecco la lista dei candidati

Sinistra Comune presenta la lista di candidati che scenderanno in campo per le prossime elezioni amministrative di Massarosa che si terranno il 3 e 4 ottobre. L’alleanza di forze progressiste sosterrà la candidata Simona Barsotti.

“Ci siamo sempre assunti delle precise responsabilità nei confronti dei cittadini, abbiamo sempre rivendicato e accettato il peso delle nostre scelte nell’interesse della collettività, per queste caratteristiche Sinistra Comune è una realtà presente sul territorio di Massarosa da tredici anni, nel corso della nostra storia i nostri candidati sono stati sempre eletti in consiglio comunale, e siamo sempre stati degnamente rappresentati in giunta nei dieci anni in cui abbiamo amministrato il nostro comune – spiegano -. Nel giugno scorso abbiamo contribuito in maniera determinante alla cacciata della destra accompagnando alla porta l’ex sindaco e la peggior amministrazione di sempre”.

“La sfida elettorale che abbiamo accettato in alleanza con le forze progressiste per la candidata a sindaco Simona Barsotti ci pone di fronte ad una situazione che rispetto a solo due anni fa è mutata in maniera inaspettata e drammatica, due anni di scellerata amministrazione del centrodestra hanno minato alla base quegli equilibri sociali così particolari e così preziosi tipici di casa nostra, il dissesto dell’ente è il frutto avvelenato dell’insipienza e dell’ottusità di un centrodestra che ha scelto e sostenuto l’ex sindaco Coluccini fino all’ultimo minuto, un centrodestra che alle prossime elezioni dei primi di ottobre si ripresenterà tale e quale, anche se diviso e sotto mentite spoglie – va avanti l’associazione -. Il nostro programma amministrativo è pronto e riprende in buona parte quello del 2019 che fu condiviso da tutta la sinistra. Lo abbiamo integrato adattandolo alla situazione di dissesto dell’ente, facendo tesoro delle nuove energie e delle nuove proposte che molti cittadini hanno portato all’interno di Sinistra Comune a coronamento dei due anni di mobilitazione e di dura lotta politica contro l’amministrazione di centrodestra”.

“Obiettivo prioritario sarà quello di uscire dalle sabbie mobili del dissesto quanto più rapidamente possibile, in parallelo ci occuperemo di restituire alle famiglie i servizi di mensa e trasporto sottratti alla comunità scolastica, dovremo anche rimettere in piedi quanto prima la macchina comunale attraverso assunzioni e collaborazioni con altri enti, dopo la fuga dei dipendenti e dopo che la dotazione organica del comune è stata letteralmente massacrata in soli due anni – concludono -. La nostra storia dimostra che ci siamo sempre impegnati affinché tra amministrazione e cittadini ci fosse un dialogo costante, dal giugno 2019 invece per scelta del centrodestra le porte del comune sono rimaste chiuse con la maggioranza asserragliata nel palazzo, i centri civici sbarrati, i comitati di rappresentanza locale azzerati, la cittadinanza attiva cancellata, le associazioni di cittadini messe al bando. Torneremo a dare spazio e voce a chi in questi due anni è stato chiuso fuori dalla casa comune e umiliato, noi non ci tiriamo indietro di fronte alla sfida di ricostruire Massarosa dopo averla liberata da Coluccini e dal centrodestra”.

La lista dei candidati

Mirko Bonini, 44 anni musicista e insegnante; Giada Brucia, 30 anni, assistente di volo, studentessa universitaria; Paolo Della Lucia, 40 anni, geologo e insegnante; Paolo Ercolini, 57 anni, biologo; Federico Gilardetti, 21 anni, studente universitario; Lucio Lucchesi, 43 anni, già consigliere comunale e provinciale, imprenditore; Manfredini Giovanni, 59 anni, educatore; Francesco Mauro, 48 anni, già consigliere comunale, ingegnere; Giuseppa Morreale detta Giusy, 41 anni, consulente per aziende vinicole, sommelier; Mario Navari, 46 anni, già consigliere provinciale, dipendente magazzino cash & carry; Vanessa Palazzolo, 42 anni, collaboratrice domestica; Palmira Proietti detta Miriam, 59 anni, casalinga, mamma e nonna; Stefano Rinaldi, 56 anni, dirigente di comunità, dipendente servizi idrici; Michela Sargentini, 43 anni, ristoratrice; Teodros Talini detto Teddy, 30 anni, impiegato magazziniere; Valentina Vassallo, 43 anni, insegnante.