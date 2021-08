Acqua e cibo per i cani randagi a Viareggio: la proposta di Marcucci (FdI)

“Aiutiamo gli amici a quattro zampe con la collocazione di ciotole con acqua e cibo in punti strategici della città“.

La proposta è di Christian Marcucci, responsabile tutela del territorio e ambiente per Fratelli d’Italia, che punta così ad un duplice obiettivo: offrire un servizio ai tanti cani a passeggio con i propri padroni in giornate assolate, ma anche avere dei riferimenti da gestire in accordo con le associazioni mche si occupano di animali per un censimento dei randagi, e inserirli così rapidamente in un circuito di adozioni.

“Come sarebbe bello – evidenzia Marcucci, esortando l’amministrazione di Viareggio – se anche il nostro Comune si attrezzasse come è stato fatto anche in altri territori, come quello di Andria, per dare aiuto anche ai cani che non hanno un padrone e un punto di riferimento. Infatti molti Comuni hanno installato in vari punti della città cassette esteticamente gradevoli per la distribuzione di cibo e acqua per i nostri amici pelosetti, utili specialmente nel periodo estivo quando la calura può causare loro forti difficoltà. Quindi come responsabile del dipartimento tutela territorio e embiente che comprende anche la tutela degli animali, invito l’amministrazione e soprattutto l’assessore, di prendere in considerazione e attuare un piano per provvedere ad aiutare i cani. Come dimostrano gli altri Comuni, ogni punto che viene attivato, può migliorare o addirittura salvare moltissimi animali favorendo un censimento di quelli privi di padrone che possono così più facilmente trovare u