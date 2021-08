Martinelli e Fantozzi: “Spazi del mercato contadino sacrificati dal Ripartire Festival”

“Il mercato contadino che si svolge da anni al Foro Boario merita rispetto e attenzione. Non si deve più ripetere quanto avvenuto oggi: è stato relegato in uno spazio ristretto per far posto all’evento Ripartire festival”. Un duro intervento quello degli esponenti di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale, ed il presidente del gruppo consiliare a Lucca, Marco Martinelli, che hanno preso posizione a favore degli operatori del mercato contadino che, in occasione del Ripartire Festival, ha subito un forte ridimensionamento dell’area ad esso dedicata.

“L’amministrazione di sinistra – aggiungono Fantozzi e Martinelli – quando prevede di inserire degli eventi al Foro Boario dovrebbe, preliminarmente, tener conto di chi in quest’area opera da anni. Quindi vanno studiate soluzioni affinché, ad esempio, non siano, come accaduto oggi, danneggiati gli operatori di questo importante mercato presente a Lucca”.

“Pretendiamo rispetto per i produttori locali – sottolineano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – che gestiscono il mercato e che rispondono alle precise caratteristiche fissate dal bando di adesione. Al mercato, infatti, sono ammessi, per l’esposizione e la vendita, soltanto le produzioni tipiche, tradizionali e locali, che si distinguono per territorialità, qualità organolettica caratteristica, tipicità, trasparenza del prezzo, rispetto della salubrità, ecosostenibilità e tracciabilità del processo produttivo”.