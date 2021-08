Lucca 2022, Raspini lancia la campagna: “Voglio stare tra la gente”

Entra ormai nel vivo la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2022 a Lucca. Il candidato sindaco Francesco Raspini organizza per il prossimo 7 settembre alle 20, in piazza San Francesco, una cena di autofinanziamento a sostegno della candidatura.

“Sento il bisogno – spiega Raspini – di ritrovare la mia gente, le persone che mi conoscono da sempre, quelle che si sono aggiunte più recentemente, quelle che vorranno unirsi a questo percorso che ci porterà alle amministrative 2022. Un percorso che è aperto a tutti, con i piedi ben piantati a terra e gli occhi rivolti al futuro. Sento il bisogno di intraprendere questo pezzo di strada con voi e di farlo nel modo più semplice e diretto: una cena, che per me è la massima espressione di condivisione. Un modo per stare insieme, per sentirci gruppo, per fare squadra e andare avanti con il cuore pieno di voglia di fare”.