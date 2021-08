Riformisti: “Covid19, accelerare sui vaccini. Asl illustri il piano per le ospedalizzazioni”

“Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per debellare il Covid che non accenna a fermarsi, visto ancora l’alto numero di non vaccinati, per loro scelta. L’estate e le vaccinazioni hanno rallentato la corsa del virus, ma se non arriviamo velocemente a vaccinare tutti i vaccinabili, la pandemia non cesserà”. Lo affermano i Riformisti per Lucca Viva.

“Per questo crediamo che, prima del ritorno della stagione invernale, dovremmo conoscere dalla Asl competente, la situazione ospedaliera nei nostri territori, sia per quanto riguarda il contrasto al Covid, che gli interventi sulle altre patologie, spesso ritardate per l’emergenza pandemica. Proprio perché sembra probabile che dovremo convivere ancora con questo virus, sarebbe opportuno che la Asl si attrezzasse per gestire la pandemia non più in situazione di emergenza, ma organizzando gli ospedali in maniera programmata, sia per gestire il Covid, ma anche e soprattutto per tornare alla normalità nelle altre patologie, negli esami diagnostici, negli interventi chirurgici. Vorremmo sapere se il personale medico e infermieristico è sufficiente, se è tutto vaccinato, se i posti letto in terapia intensiva sono adeguati, se il reparto Covid pomposamente inaugurato tempo addietro, è divenuto operativo”.

“Per questo, come Riformisti, chiediamo al sindaco Del Ghingaro, presidente della Conferenza dei Sindaci per l’Asl Toscana Nord e al suo esecutivo, di fare con la dirigenza Asl, il punto sulla situazione organizzativa complessiva e in particolare su quella dei nostri ospedali. La gestione della pandemia deve uscire dalla fase emergenziale per essere gestita nella normalità possibile, ma soprattutto occorre che tutte le altre attività ospedaliere e non, tornino ad una gestione corrente, efficiente e tempestiva”.