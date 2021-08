Indennità di malattia da Covid19, Zucconi (Fdi) presenta un’interrogazione al ministero

Il deputato Riccardo Zucconi e il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’economia sull’indennità di malattia da Covid19.

“Preoccupa la notizia che i lavoratori del settore privato in quarantena affetti da Covid19 al momento non hanno il riconoscimento dell’indennità di malattia, come riferito dall’Inps in una nota dello scorso 6 agosto – spiegano gli esponenti Fdi -. In particolare, il Governo non ha provveduto a stanziare risorse sufficienti e quindi l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario: in altre parole, un lavoratore che sia stato in quarantena fiduciaria rischia, nella peggiore delle ipotesi, di vedersi decurtato lo stipendio; più probabile, però, che qualora il Governo non intervenga tempestivamente per il rifinanziamento ad hoc, a farne le spese sarà il datore di lavoro costretto a farsi carico del periodo di quarantena”.

“Una situazione che, se confermata, rischia di pesare sul destino dei lavoratori e delle imprese: per dare un dettaglio più concreto: un’impresa ha quantificato un costo di circa mille euro per dipendente, un vero e proprio salasso per le aziende, che proprio in un periodo come questo non possono permettersi costi aggiuntivi – proseguono gli esponenti Fdi -. Inoltre è da sottolineare il fatto che l’Inps ha più volte ricordato che è stato fatto obbligo di non superare lo stanziamento di 663,1 milioni di euro – per l’anno 2021 – ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020; quindi, salvo eventuali interventi normativi, l‘istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso. Con l’interrogazione in questione, presentata assieme ai colleghi di Fdi sia alla Camera che al senato, chiediamo pertanto se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per rifinanziare il fondo per coprire le quarantene equiparate alla malattia di cui all’articolo 26 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, dando priorità ai lavoratori in questo delicato periodo economico e sociale”.