Fantozzi (FdI): “I tagli del personale no-vax hanno aggravato la carenza di medici e infermieri”

“Da mesi siamo in pressing sulla Regione per la carenza di medici e infermieri. Abbiamo anche presentato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e in consiglio regionale per riportare i medici nelle aree interne e disagiate. Una mancanza di programmazione quella della Regione che la pandemia ha aggravato, una crisi della sanità che viene da lontano e che il Covid ha fatto deflagrare”, lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

“Una situazione che potrebbe diventare esplosiva se, davvero, la Regione procedesse alla totale sospensione dei medici no vax, che non potrebbero essere rimpiazzati. Soltanto adesso qualcuno sembra accorgersi di una situazione giunta quasi ad un punto di non ritorno: la Sinistra toscana, maggioranza in Regione, ha operato tagli indiscriminati di personale e risorse, di strutture periferiche e territoriali a vantaggio di megalopoli sanitarie urbane andate in affanno con il Covid – dichiara -. Riforme e tagli operati da vertici lontani anni luce da chi, quotidianamente, opera in corsia e sui territori e dettate da criteri economico-finanziari”, conclude Fantozzi.