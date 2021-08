Turismo, Zucconi (Fdi): “Il governo dia respiro alle agenzie di viaggio italiane”

“Il governo dia respiro alle agenzie di viaggio italiane”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione attività produttive alla camera Riccardo Zucconi torna a parlare del mondo del turismo.

“Mentre il governo si autoincensa su ipotetici dati positivi del turismo in Italia, lo stesso dimentica di prendere in considerazione interi comparti della filiera che non lavorano da mesi e hanno di fronte a loro un futuro incerto. Le agenzie di viaggio e i tour operator, ad esempio, non potendo organizzare pacchetti di viaggio extra Ue/Schengen, hanno subìto un grande colpo e sono state totalmente escluse dall’attuale narrazione governativa – prosegue Zucconi -. Con fatturati in calo con una media dell’80% rispetto all’estate precovid e circa 80 mila posti di lavoro a rischio, il mondo del turismo organizzato è in ginocchio. Dopo 18 mesi di sofferenza ininterrotta, non possiamo permetterci che questi cittadini, oltre che professionisti, possano vivere un altro autunno di totale inattività”.