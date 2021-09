Carnevale di Viareggio, Fantozzi (FdI): “I viali chiusi penalizzano alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari”

“La Regione come intende salvaguardare il Carnevale di Viareggio nel rispetto della sicurezza e delle esigenze di balneari, albergatori e commercianti? Deve essere fatta la scelta migliore per il territorio, le attività ricettive ed economiche tutelando la salute pubblica”, lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, che ha presentato un’interrogazione.

“Dal 18 settembre al 9 ottobre si svolgerà il Carnevale di Viareggio 2021. A causa della pandemia, è la prima volta, in quasi 150 anni, che i corsi mascherati sono in programma tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un’edizione unica e straordinaria per la città di Viareggio, voluta dalla Fondazione Carnevale e dagli artisti che stanno lavorando negli hangar della Cittadella per completare gigantesche costruzioni allegoriche. Non essendo ancora conclusa la stagione estiva, a causa della chiusura di tutti i viali, verranno penalizzati alberghi, ristoranti, e bar che si trovano all’interno del percorso –fa notare Fantozzi -. In tutte le commerciali dentro al percorso non potranno far accedere i clienti nemmeno con il biglietto, a causa della carenza degli stessi, con un danno stimato di circa 4 milioni di euro. Particolarmente preoccupati sono i gestori degli stabilimenti balneari della zona interessata, poiché pare che i clienti possano accedere agli stabilimenti entro le ore 11 e non possano più uscire fino al termine del corso mascherato. Il Carnevale di Viareggio è un simbolo culturale e identitario con ricadute economiche di rilievo, soprattutto in questo momento storico, è necessario tutelare gli interessi e i bisogni del territorio”.