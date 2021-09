Il M5S sostiene la candidata sindaco Valeria Salvatori a Seravezza. I vertici del movimento lo precisano dopo alcune indiscrezioni trapelate da “persone che non sono legittimate a parlare a nome del Movimento 5 Stelle”. Lo dichiarano Alfonso Bonafede, Riccardo Ricciardi, Francesco Berti, Luca Migliorino, Chiara Gagnarli, Gianluca Ferrara, Silvia Noferi e Irene Galletti.

“All’interno del Movimento, fino alla definizione dell’organizzazione declinata nel nuovo statuto, esistono figure legittimate democraticamente per compiere un ruolo di raccordo tra i territori e la direzione centrale – si spiega -. In accordo quindi con l’indirizzo politico nazionale, si è deciso di costituire un’alleanza programmatica a sostegno della candidatura a sindaca di Valentina Salvatori. Questo percorso è pienamente supportato dal Movimento 5 Stelle che, anzi, ne è protagonista; ringraziamo i facilitatori regionali Luca Lauricella e Tommaso Pierazzi per il grande lavoro svolto e diamo pieno sostegno al senatore Gianluca Ferrara: in questi giorni sono stati bersagli di attacchi di persone che probabilmente non hanno più nulla a che fare col Movimento”, dichiarano gli esponenti.

“Con grande slancio ed entusiasmo, ci impegneremo in questa avventura che ci potrà portare ad amministrare uno splendido territorio come Seravezza”, concludono.