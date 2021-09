Lucca 2022, l’Idv correrà con una propria lista

Italia dei Valori correrà con una propria lista alle amministrative 2022 a Lucca.

“Il nostro partito presenterà la propria lista”: è quanto dichiara il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli. “Lo diciamo da subito, perché per noi è la priorità, e non arretreremo di un millimetro. In questi giorni abbiamo ricevuto diverse disponibilità da parte di alcuni cittadini a candidarsi con noi, il percorso continua. E rinnoviamo l’appello a partecipare attivamente”.