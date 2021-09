Gelmini alla Versiliana, Mallegni e Mazzetti: “Il suo impegno fondamentale per la ripartenza”

“Dopo il ministro Brunetta e il coordinatore nazionale Tajani siamo lieti di accogliere il ministro Gelmini. Essenziale sua opera di raccordo tra i territori nell’emergenza e per la ripartenza”.

Così Massimo Mallegni e l’onorevole Erica Mazzetti ricordando l’appuntamento di domenica (5 settembre) alla Versiliana (alle 18,30)

“Forza Italia sta, senza dubbio, contribuendo con esperienza e preparazione all’operato del governo Draghi. Ne sono un esempio – sottolineano – i nostri Ministri, impegnati senza sosta nell’azione del governo per un rilancio del Paese e un futuro più sicuro. Ecco perché è fondamentale la presenza questa domenica alla Versiliana del Ministro Mariastella Gelmini, distintasi nella non certo semplicissima opera di raccordo e coordinamento delle regioni. In prima linea anche su temi fondamentali per la nostra Toscana, come l’impegno dedicato alla situazione della montagna e delle isole minori, con proteste concrete per il rilancio e lo sviluppo dell’economia territoriale e la salvaguardia ambientale e naturale” , concludono Mazzetti e Mallegni.