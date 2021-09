Maxitricolore in corteo per festeggiare la Liberazione di Lucca da nazifascismo

Iniziativa dell’Anpi di Lucca in programma domenica (5 settembre) alle 17, giorno della Liberazione della città di Lucca dal nazifascismo dal titolo La bandiera italiana abbraccia Lucca liberata.

Tutte le cittadine e cittadini, gli appartenenti ad associazioni della società civile lucchese, partiti, sindacati, movimenti, sono chiamati a partecipare ad un corteo in cui saranno portate uno o due grandi tricolori.

“Difficile il suo cammino – dice Rosalba Ciucci, presidente dell’Anpi – quel tricolore che non emoziona tutti, quel tricolore carpito dal fascismo, sotto i cui colori gli italiani si scoprirono capaci delle più efferate violenze. Poi, fortunatamente, la Resistenza, la Costituzione Repubblicana e i padri costituenti che con l’articolo 12, inserito fra gli articoli fondamentali, vollero che il tricolore, scelto come bandiera e non scelto a caso, incarnasse i valori indicati dalla Costituzione: unità, democrazia, solidarietà e indipendenza. Un enorme tricolore, sorretto da mani di cittadine/i democratici e antifascisti, sembrerà abbracciare una Lucca Liberata dal nazifascismo”.

“In questo 5 settembre 2021, i partecipanti all’iniziativa, partendo dalla Casa del boia e salendo sulle Mura si dirigeranno a sinistra superando Porta San Iacopo, Porta Giannotti, Porta San Donato, Porta Sant’Anna per arrivare poi al Caffè delle Mura e percorrendo Via Vittorio Veneto il corteo raggiungerà Palazzo Ducale, dove la giornata terminerà con una semplice e breve relazione sulla Liberazione della città di Lucca in quel 5 settembre del 1944, che vide tutta la popolazione in festa accogliere gli alleati e sul petto dei patrioti e dei partigiani una coccarda tricolore.

Hanno aderito alla manifestazione Presidio Libera Lucca, Arci Lucca, Cgil Confederazione di Lucca, Sunia, Spi Cgil, Cisl Lucca, Uil Lucca, Eliante, G 6000 Sardine, Sinistra Con, Equinozio e Bottega del commercio equo e solidale, La città delle Donne e Arcigay Pisa.