Orgoglio Massarosa, ecco la lista dei candidati a sostegno di Simona Barsotti

Orgoglio Massarosa presenta la lista di candidati e candidate a sostegno di Simona Barsotti, in corsa con il centrosinistra per le amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre.

“Dopo due anni di distruzione e macerie, durante i quali sono stati tagliati i servizi e interrotti i rapporti con tutto il tessuto sociale ed economico del nostro comune – spiegano i rappresentanti di Orgoglio Massarosa -. Massarosa oggi ha bisogno di ripartire, con coraggio e concretezza, mettendo in campo le forze migliori, sapendo di poter contare sul sostegno di persone e associazioni che in questi anni sono state relegate ai margini da una amministrazione chiusa in se stessa, incapace di dialogare e di ascoltare. Bisogna ripartire da un modello di Massarosa fatto di condivisione delle scelte, di inclusione delle realtà presenti nella nostra società, dalle imprese, al volontariato, allo sport, alle associazioni in generale, serve sinergia per camminare insieme, fianco a fianco, serve lavoro e lungimiranza, serve riportare serenità e ridare speranza alle nostre cittadine e ai nostri cittadini. Massarosa è piena di opportunità. Orgoglio Massarosa vuole guardare oltre le diatribe, con le sue donne e i suoi uomini vuole guardare al futuro, alle occasioni che possiamo cogliere, alle cose da fare, vuole anche sognare, sogni affiancati da quel lucido pragmatismo tipico di chi sa di non dover perdere di vista la realtà, immaginando cosa orgogliosamente può essere e può diventare il nostro territorio e cosa può rappresentare all’interno di in un ambito territoriale omogeneo come la Versilia dove Massarosa può e deve essere protagonista con le sue peculiarità e le sue eccellenze”.

Lavoro, pianificazione urbanistica e sviluppo economico, ambiente e sostenibilità, scuola, cultura, sport e associazionismo, aggregazione, spazi pubblici e comunità, infrastrutture, messa in sicurezza e manutenzione del territorio, sociale, casa, pari opportunità, servizi pubblici, mobilità, semplificazione, sburocratizzazione, trasparenza. Sono questi i punti alla base del programma elettorale.

“Serve il coinvolgimento di tutte e tutti coloro che vorranno fare questo cammino al nostro fianco – concludono i rappresentanti della lista civica -. Sarà un’esperienza che questo gruppo vorrà affrontare con entusiasmo, sapendo di poter contare su molte, moltissime persone deluse da certe azioni e da certi modi di intendere la vita di comunità e la cosa pubblica. Persone se vorranno potranno seguirci e sostenerci. Noi ci siamo, orgogliosamente per Massarosa”.

La lista di candidati

Capolista è Giulio Acunzo, 21 anni, studente universitario. Insieme a lui in lista ci sono: Laura Agostini, 52 anni, operaia; Emanuele Anzilotti, 39 anni, base manager e geologo; Silvia Barsotti, 46 anni, insegnante; Fabio Belletti, 61 anni, pensionato; Lucia Carnicelli, 59 anni, casalinga; Francesca Cosci, 49 anni, collaboratrice d’impresa; Lando Del Greco detto ‘Rino’, 75 anni, pensionato; Lucia Francesconi, 49 anni, insegnante; Diego Frateschi, 35 anni, impiegato – responsabile clienti e garanzie; Linda Gabrielli, 23 anni, studentessa universitaria; Renza Giannini, 63 anni, estetista – operatore olistico; Fabio Longaron, 22 anni, studente universitario; Marta Mori, 52 anni, infermiera; Antonio Torre, 65 anni, medico oculista; Fabio Zinzio, 34 anni, responsabile ufficio acquisti.