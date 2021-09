Riformisti per Lucca Viva: “Bene l’ok alla processione di Santa Croce”

“Plaudiamo alla decisione delle autorità civili e religiose di celebrare quest’anno, come non fatto l’anno passato, la processione di Santa Croce“. Così i Riformisti per Lucca Viva.

“È una decisione importante – dicono – per il rispetto di una tradizione molto sentita e per la speranza che da ai nostri cuori di essere sulla strada, di una normalità tanto agognata. Qualche piccola perplessità rimane sulla decisione di transennare gli accessi a via Fillungo perché si poteva consentire l’accesso ad un numero limitato di persone in possesso del green pass. Uno strumento essenziale che deve essere valorizzato in queste occasioni. Una limitata presenza di persone vaccinate a fare schiera in via Fillungo, al passaggio della processione, avrebbe reso tutto molto più suggestivo”:

“Speriamo – conclude la nota – che il ridotto numero di partecipanti alla processione consenta la contemporanea presenza delle attività commerciali, di bar e ristorazione, che per la pandemia hanno allargato le loro attività sul suolo pubblico, nei luoghi di transito della processione”.