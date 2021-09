Camorra ed elezioni, Sinistra Con: “Evitare di sottovalutare i pericoli di infiltrazione mafiosa”

“È uno scenario davvero inquietante quello che viene prospettato dalle notizie che hanno coinvolto la nostra città nell’ambito di una ampia inchiesta della guardia di finanza sul riciclaggio di denaro sporco in Toscana e a livello nazionale da parte di ambienti camorristi”. Così, sul tema, si esprime l’associazione Sinistra Con.

“Si tratta al momento – dicono dall’associazione – solo di indagini e ipotesi a seguito di intercettazioni telefoniche. Ma il quadro che emerge, quello di possibili tentativi della malavita organizzata di intervenire nella campagna elettorale del 2017 per condizionare l’esito delle elezioni, è davvero allarmante. Si tratterebbe, insomma, del solito, pericolosissimo gioco criminale che le mafie stanno facendo ormai in diverse aree del paese: ti porto voti in cambio di favori e appalti. Il fatto che il presunto tentativo di condizionamento sarebbe stato fatto nei confronti di esponenti di centrodestra, stando a quanto riportato, non ci induce a considerazioni di parte. Si tratta di una vicenda che deve rilanciare in tutte le forze politiche, di ogni orientamento, il massimo impegno per tenere alta la guardia, per non cedere di un centimetro nella battaglia per la legalità, la trasparenza dell’azione amministrativa, il contrasto alla corruzione ed a tutte le mafie, la difesa delle istituzioni democratiche e della loro autonomia”.

“Occorre evitare ogni sottovalutazione di tentativi di infiltrazione mafiosa – conclude Sinistra con – che riguardano il nostro territorio e potenziare al massimo la capacità di vigilanza e di reazione di tutte le forze economiche e sociali e dell’intera comunità lucchese. Sinistra con conferma il proprio massimo sostegno all’azione delle forze dell’ordine e ribadisce che l’impegno su questi temi deve essere un caposaldo prioritario ed irrinunciabile dell’azione amministrativa e politica che dovrà caratterizzare anche l’amministrazione comunale che uscirà dalle elezioni del 2022″.