“Siamo caduti. Oggi ci rialziamo e ci rimettiamo a correre”. L’ex sindaco Alberto Coluccini inaugura ufficialmente la propria campagna elettorale alla Tenuta Mariani di Massaciuccoli, eccellenza e fiore all’occhiello dell’imprenditoria massarosese. Un incontro con i cittadini per presentare programma e squadra, con i quali lanciare la sfida per tornare a palazzo civico dopo la caduta dell’amministrazione.

Oltre a tutti i candidati al consiglio comunale, sia della lista Civica Massarosa sia nelle file di Fratelli d’Italia, erano presenti l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia, assieme a Simone Simonini, coordinatore provinciale per Cambiamo! Con Toti, che supporta esternamente la candidatura di Coluccini.

Coluccini è deciso: l’obiettivo è vincere le elezioni e proseguire il progetto iniziato due anni fa. “Il nostro programma si discosta da quello di tutti gli altri candidati per due motivi: la concretezza e l’avere un percorso già avviato – spiega Coluccini -. Non siamo nella condizione né di poter realizzare né tantomeno di poter promettere opere o progetti monumentali. Bisogna essere chiari e realistici: la situazione del nostro Comune è ancora molto problematica, e il mio programma lo spiega in maniera dettagliata. Non usciremo dal dissesto prima di cinque anni: questo è un dato di fatto. Abbiamo il diritto di presentarci in corsa e proseguire il nostro operato”.

Operato che, a detta del sindaco uscente, nonostante dissesto e pandemia, è comunque riuscito a mantenere ed incrementare tutti i servizi. “Manca solo il servizio scuolabus: ce ne dispiace, ma, anche con il commissariamento, a settembre non sarà comunque attivato. Questa è la riprova che tutto quello che si poteva fare è stato fatto – incalza l’ex primo cittadino – Il programma è la dimostrazione tangibile e documentata che volere è potere. Noi ci abbiamo provato e sapevamo come fare: i risultati sono arrivati, e quello che viene raccontato da due anni sono solo discorsi senza riscontro oggettivo”.

32 i candidati a sostegno della candidatura. “La squadra che mi appoggia è frutto di un rinnovamento della classe politica massarosese. È ora di tagliare con il passato. Siamo l’espressione di un centrodestra nuovo, pronto a mettersi in gioco per il bene del nostro territorio e della nostra comunità. La rotta tracciata è quella giusta e l’unica percorribile. Avanti, Massarosa!”.

Le liste

Fratelli d’Italia

Dell’Innocenti Michela, 32 anni, consulente commerciale

Albiani Nicola, 47, imprenditore settore ciclo-turismo

Bernardi Daniele detto Di Ghinghere, 60 anni, progettista elettronico freelance

Bigongiari Ovidio, 52 anni, geometra

Caselli Francesca, 48 anni, collaboratrice domestica

Cestari Nicola, 35 anni, agricoltore

Colombu Valentina, 41 anni, cameriera

D’Alessandro Marco, 40 anni, barista

Del Dianda Claudio, 57 anni, autoriparatore

Giannecchini Nicole, 44 anni, chief marketing officer

Lucchesi Maurizio, 63 anni, libero professionista

Marlia Giovanni, 40 anni, operaio

Masini Monica, 53 anni, parrucchiera

Nicodemo Mara, 35 anni, avvocato

Nocera Simone, 34 anni, elettricista cantieri navali

Taglialegne Claudio, 37 anni, comunicazione, marketing e videomaker

Lista Civica Massarosa

Brocchini Giovanni, 39 anni, socio lavoratore cooperativa Nuova Minerva – preposto sicurezza sul lavoro

Simi Serena, 38 anni, pet groomer

Merciadri Giovanni Renzo Vasco, 69 anni, medico chirurgo

Brafa Misicoro Michele, 59 anni, ispettore superiore sostituto commissario

Del Grande Luisa, 50 anni, marittimo

Del Grande Renzo, 55 anni, autista trasportatore

Gasperini Cristina, 58 anni, albergatrice

Lavecchia Franca, 53 anni, imprenditrice

Lunardi Silvia, 54 anni, collaboratrice domestica

Menchini Carlo, 55 anni, bodyguard

Pacini Marzia, 46 anni, dipendente operaia P.E.R Belle Arti

Perna Franco, 50 anni, operaio metalmeccanico

Puccinelli Dante, 61 anni, commerciante

Spinelli Cristiano, 48 anni, trasportatore

Tori Silvia, 43 anni, pet groomer

Venturi Aldo, 75 anni, maresciallo dei carabinieri in pensione