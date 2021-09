Degrado al baluardo San Salvatore. A segnalarlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovanni Ricci.

“Ieri pomeriggio – scrive – mentre mi recavo in centro storico, sono passato dalla sortita delle mura sotto il baluardo San Salvatore, uno degli accessi alla città più conosciuti da noi lucchesi e anche utilizzati dai molti turisti che parcheggiano fuori dalle mura nei parcheggi della zona di porta Elisa e questo è lo “spettacolo” che mi sono trovato (vedi foto). Da anni ormai questo punto delle mura è una zona di degrado dove sporcizia e cattivi odori sono padroni“.

“È questa l’accoglienza – si chiede Ricci – che vogliamo dare ai tanti turisti e ai cittadini che frequentano ogni giorno il centro? Così non va bene, serve più manutenzione cura e rispetto degli spazi verdi e delle aree comuni, principalmente nei momenti di maggiore affluenza, come in questo fine settimana in cui la città ospita Murabilia, una manifestazione che da anni fornisce molta visibilità alla città. Mi auguro che chi di dovere intervenga tempestivamente per risolvere con costanza questo problema, che non riguarda solo questa zona ma anche altre in tutto il nostro comune”.