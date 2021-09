A Massarosa il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà a Massarosa giovedì (9 settembre) alle 12 al bar Agorà in piazza del mercato (piazza Provenzali).

L’iniziativa è organizzata dalla lista Massarosa Solidale (promossa da cittadini di Massarosa e dai partiti Psi, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista) a sostegno della candidatura di Simona Barsotti per la carica di sindaco di Massarosa.

“Sarà una importante occasione – dicono gli organizzatori – per parlare del programma proposto dalla lista Massarosa Solidale per il rilancio di Massarosa, in un processo partecipativo e di decentramento, con il rilancio dei centri civici, dei comitati di frazione e della consulta del volontariato, dei servizi essenziali per i cittadini (come mense e trasporti scolastici e dei servizi di sostegno alla persona e alle famiglie in difficoltà economica), della mobilità sostenibile mediante le piste ciclabili (con il decongestionamento della Sarzanese) e con un adeguamento della stazione ferroviaria di Bozzano, della riqualificazione del territorio attraverso la ricerca di fondi europei e statali, allo scopo di recuperare risorse da destinare soprattutto alla ripresa economica turistica , alla tutela e al rilancio delle risorse naturali come il lago di Massaciuccoli, le zone collinari e i relativi percorsi naturalistici e la tutela degli animali. Alla manifestazione sono invitati tutti i cittadini, le associazioni del territorio, gli organi di informazione e chiunque sia interessato a conoscere più approfonditamente il programma della lista Massarosa Solidale, che fa parte del programma generale della coalizione che sostiene Simona Barsotti e che la ritiene la figura adatta a risollevare,senza inutili conflitti e polemiche, le sorti economiche, sociali, ambientali di Massarosa”.