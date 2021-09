Martinelli e Fantozzi (Fdi): “Covid, niente controlli all’ingresso del Campo di Marte nei weekend”

“Campo di Marte nel fine settimana è free-Covid? Il virus non esiste a Lucca nel week-end? Ce lo chiediamo perché ai capillari controlli, dal lunedì al venerdì, fa da contraltare, il sabato e la domenica, la mancanza assoluta di operatori all’ingresso: nessuno che rilevi la temperatura corporea, chiuso il tendone del triage, non si incontrano operatori dall’ingresso del Campo di Marte sino alla Casa della salute ed ai vari padiglioni. Controlli assenti anche ai rispettivi ingressi dei padiglioni. Insomma, nel fine settimana è bomba libera tutti”. Lo denunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale, Marco Martinelli.

“Lucca sconta la mancanza di un vero e proprio hub vaccinale – dicono Fantozzi e Martinelli – La sinistra toscana ha relegato il nostro territorio a fanalino di coda della regione. Durante la pandemia si sono spesi oltre tre milioni di euro per il Campo di Marte senza mai effettivamente attivare i posti letto realizzati nonostante il San Luca fosse al collasso. L’assessore Baccelli ed il Presidente Giani non hanno mai spiegato i motivi per cui sono stati spesi oltre 3 milioni per realizzare un padiglione al Campo di Marte ma i posti letto non sono quasi mai stati attivati, nonostante l’Asl fosse costretta a rinviare gli interventi di chirurgia programmata. Forse, per giustificare tale spesa, Baccelli ha impedito che a Lucca si realizzasse un hub vaccinale, al Polo Fiere ad esempio, che avesse una capacità come quella di altri centri della Toscana?”.