Centrosinistra, per la corsa alla carica di sindaco c’è anche Ilaria Vietina: l’annuncio al Real Collegio il 15 settembre

Centrosinistra, un altro papabile candidato è pronto a rompere gli indugi.

È l’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina che ufficializzerà il prossimo 15 settembre al Real Collegio la sua discesa in campo. Per ora la notizia circola in una cerchia di simpatizzanti dell’assessora, cui l’esponente politica targata Pd si è rivolta e da cui è stata sollecitata per iniziare un percorso comune in vista delle eventuali primarie di novembre o delle elezioni amministrative del 2022.

Una serie di incontri, alcune richieste di disponibilità a candidarsi per rappresentare una certa anima del centrosinistra, che hanno portato a prendere la decisione per un impegno diretto, a questo punto a confronto con un collega di giunta come Francesco Raspini. E i due potrebbero non essere gli unici in lizza nello stesso schieramento politico nella corsa verso la guida di Palazzo Orsetti.

L’obiettivo dell’assessora, ora candidata in pectore, è quello di dare ancora un contributo alla vita istituzionale della città. Ma la scelta della candidatura, questo il senso dell’incontro al Real Collegio, è legata al non voler affidare l’annuncio della discesa in campo ai social o a un comunicato stampa ma a un incontro dal vivo di confronto e di condivisione.

Per i contenuti e il primo abbozzo di ‘programma’ non resta che aspettare l’appuntamento del 15 settembre. Da allora la sfida sarà ufficialmente lanciata.